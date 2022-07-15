Google'dan eski PC'leri hızlandıran işletim sistemi: ChromeOS Flex

Google, Chrome OS Flex adlı yeni Chrome OS sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, özellikle eski PC'lere hayat verecek.

ABD'li teknoloji devi Google, özellikle yavaş çalışan bilgisayarları Chromebook'a dönüştürecek yeni bir işletim sistemi sürümü bu yılın başlarında duyurmuştu.

Chrome OS Flex adlı yeni Chrome OS sürümünü resmi olarak kullanıma sunan şirket, bu sayede eski bilgisayarlara hafif ve hızlı çalışan bir işletim sistemi sunuyor.

İndirmesi ücretsiz olan bu işletim sistemi sayesinde, artık yazılım güncellemesi almayan macOS ve Windows bilgisayarlar, birer Chromebook'a dönüşecek.

Hem Mac hem de Windows cihazların ortak paylaşacağı özellikler arasında Chrome tarayıcı, kullanıcı arayüzü, Android ile cihazlar arası entegrasyon, bulut senkronizasyonu ve Google Asistan yer alacak.

Dakikalar içinde kurulum

İşletmeler ve okullar için tasarlanan Chrome OS yeni sürümü, eski PC'lerde ve Mac'lerde çalışacak şekilde tasarlandı. Google'ın blog gönderisine göre işletim sistemi, dakikalar içinde bilgisayarlara kurulabilecek.

Google, Chrome OS Flex'in bir Chromebook'taki Chrome OS ile aynı görüneceğini ve benzer özellikler sunacağını açıkladı.

Her zaman açık Google Asistan ve Android telefon senkronizasyonu dahil tüm Chromebook özellikleri eski PC'lere gelecek.

Google'ın işletim sistemi Intel veya AMD x86 işlemcilerle çalışıyor ancak ARM desteği henüz bulunmuyor.

Google ChromeOS Flex sistem gereksinimleri

Intel veya AMD x86-64 bit uyumlu

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 16 GB

Google, Chrome OS Flex ile bilgisayarını işletim sisteminin son sürümüne güncelleyemeyen veya cihazları değiştirmek için yeterli bütçeye sahip olmayan kullanıcıları hedef alacak.

Yeni işletim sistemine, aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.