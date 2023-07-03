Google'dan karşı hamle! Haber linkleri kaldırılacak Google, Kanada'daki hizmetlerinden basın kuruluşlarının haber bağlantılarını kaldıracağını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın, haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

Ayrıca Facebook da platforma eklediği haberler özelliğiyle, ülke basınlarından çeşitli haberleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

Kanada Senatosu, Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasaya geçtiğimiz günlerde onay vermişti.

Google'dan karşı hamle geldi

Kanada'da hükümetin Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren C-18 sayılı yasayı hayata geçirmesinin ardından Google, Kanada’daki hizmetlerinde haber linklerini yayınlamama kararı aldı.

Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Kanada’da haber içeriği arama, araştırma ve keşif ürünlerinden haber bağlantılarının kaldırılacağını duyurdu.

Instagram ve Facebook’un sahibi Meta da yasaya uyulacağı ve söz konusu sosyal medya platformlarında haberlere erişimin sonlandırılacağını açıklamıştı.