Google'dan yeni yapay zeka: Hastalıkları ses ile tespit edecek Google, ses analiziyle hastalıkların erken tespiti için yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Google, sağlık alanında çığır açacak bir gelişmeye imza atarak, ses analiziyle hastalıkları tespit edebilen yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Bu yenilikçi teknoloji sayesinde, gelecekte sesimiz, sağlığımız hakkında önemli ipuçları verebilecek.

YAPAY ZEKA NASIL ÇALIŞIYOR

Yapay zeka modeli, ses kayıtlarını analiz ederek solunum yolu hastalıkları, kalp rahatsızlıkları ve hatta bazı nörolojik bozukluklar gibi çeşitli hastalıkların belirtilerini tespit edebiliyor.

Örneğin; öksürük sesindeki farklılıklar, nefes darlığı veya ses tonundaki değişiklikler, model tarafından değerlendirilerek olası bir hastalık durumu hakkında tahminler yapılabiliyor.

Örneğin; bu teknoloji, tüberkülozu yüzde 94 doğruluk oranıyla tespit edebiliyor ve telefonun mikrofonunu kullanarak ses örneklerini toplayabiliyor.

Bu yapay zeka modeli, Hindistan gibi sağlık hizmetlerinin sınırlı olduğu bölgelerde erken teşhis imkanı sunarak önemli bir yenilik sunacak.

Şu anda Apollo Hastaneleri ve Healing Fields Foundation tarafından kullanılan teknoloji, gelecekte meme kanseri gibi diğer hastalıkların erken tespiti için de kullanılabilecek.