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    Google'ın çalışanlarına ödediği yıllık maaşlar ortaya çıktı

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google'ın çalışanlarına ne kadar maaş ödediği, Business Insider'ın araştırmaları sonucunda ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 13:59
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    Google'ın çalışanlarına ödediği yıllık maaşlar ortaya çıktı

    Google, genellikle dünyanın en iyi ödeme yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak biliniyor ve özellikle gençler burada çalışmayı çok istiyor.

    Sunmuş olduğu iş ortamı ve maaş politikasıyla oldukça ilgi gören Google'ın çalışanlarına ne kadar maaş ödediği ortaya çıktı.

    Google, maaşlar hakkında açıkça konuşmaktan hoşlanmasa da tüm Amerikan şirketleri, vize başvurularında yabancı işçilere ne kadar ödeme yapacağını açıklamak zorunda.

    ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ORTAYA ÇIKTI

    Google'ın, Eylül 2021 ve 2021'in ilk çeyreğindeki vize başvurularını inceleyen Business Insider, şirketin çalışanlara ne kadar ödediğini gün yüzüne çıkardı.

    google

    GOOGLE'IN ÇALIŞANLARA ÖDEDİĞİ YILLIK MAAŞLAR

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Google'daki birçok mühendis büyük paralar kazanıyor. İşte Google'ın farklı departmanlarında çalışanların aldıkları vergisi düşülmemiş yıllık ücretler:

    Mühendislik Başkan Yardımcısı: 475 bin dolar
    Baş Yazılım Mühendisi: 329 bin dolar
    Kıdemli Yazılım Mühendisi: 190 bin dolar
    Yazılım Mühendisi: 100 bin - 353 bin dolar
    Mühendislik Yöneticisi: 145 bin - 260 bin dolar
    Yazılım ve Site Güvenilirliği Mühendisi: 389 bin dolar
    Grup Ürünleri Yöneticisi: 250 bin dolar
    Gizlilik Mühendisi: 112 bin  - 184 bin dolar
    Ürün Tasarım Mühendisi: 109 bin - 153 bin dolar
    Kıdemli Araştırmacı Bilim İnsanı: 205 bin dolar
    Araştırmacı Bilim İnsanı: 132 bin - 268 bin dolar
    Araştırma Müdürü: 370 bin dolar
    Program Yöneticisi: 102 bin - 200 bin dolar
    Silikon Mühendisi: 120 bin - 187 bin dolar
    Donanım Mühendisi: 110 bin - 243 bin dolar
    Donanım Güvenilirliği Mühendisi: 109 bin - 173 bin dolar
    Mekanik Mühendisi : 106 bin- 175 bin dolar
    Ağ Mühendisi: 86 bin - 220 bin dolar
    İmalat Mühendisi: 112 bin - 195 bin dolar

    google

    Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi Müdürü: 340 bin dolar
    Kullanıcı Deneyimi Araştırmacısı: 102 bin - 206 bin dolar
    Kullanıcı Deneyimi Mühendisi: 116 bin - 206 bin dolar
    Kullanıcı Deneyimi Tasarım Yöneticisi: 278 bin dolar
    Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı: 120 bin - 250 bin dolar
    Arayüz Tasarımcısı: 103 bin - 233 bin dolar
    İş Analisti: 93 bin - 163 bin dolar
    Küresel Teknoloji Ortaklığı Başkan Yardımcısı: 450 bin dolar
    Küresel Tedarik Zinciri Yöneticisi: 210 bin dolar
    İş Operasyonları Ortaklığı: 137 bin dolar
    Ürün Pazarlama Yönetimi: 118 bin - 197 bin dolar
    Operasyon Analisti : 114 bin - 137 bin dolar
    Finans Analisti: 100 bin - 198 bin dolar
    Veri Analisti ): 100 bin - 162 bin dolar
    İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı: 650 bin dolar
    Kıdemli Sürdürülebilir Kalkınma Müdürü : 398 bin dolar
    Kıdemli Danışman: 303 bin dolar
    Kurumsal Danışman: 265 bin - 290 bin dolar
    Kurumsal Danışman: 99 bin- 315 bin dolar
    Politika Uzmanı 155 bin - 165 bin dolar

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