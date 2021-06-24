- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Google'ın çalışanlarına ödediği yıllık maaşlar ortaya çıktı
Google'ın çalışanlarına ödediği yıllık maaşlar ortaya çıktı
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 13:51
- Güncelleme : 24.06.2021 - 13:59
Google, genellikle dünyanın en iyi ödeme yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak biliniyor ve özellikle gençler burada çalışmayı çok istiyor.
Sunmuş olduğu iş ortamı ve maaş politikasıyla oldukça ilgi gören Google'ın çalışanlarına ne kadar maaş ödediği ortaya çıktı.
Google, maaşlar hakkında açıkça konuşmaktan hoşlanmasa da tüm Amerikan şirketleri, vize başvurularında yabancı işçilere ne kadar ödeme yapacağını açıklamak zorunda.
ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ORTAYA ÇIKTI
Google'ın, Eylül 2021 ve 2021'in ilk çeyreğindeki vize başvurularını inceleyen Business Insider, şirketin çalışanlara ne kadar ödediğini gün yüzüne çıkardı.
GOOGLE'IN ÇALIŞANLARA ÖDEDİĞİ YILLIK MAAŞLAR
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Google'daki birçok mühendis büyük paralar kazanıyor. İşte Google'ın farklı departmanlarında çalışanların aldıkları vergisi düşülmemiş yıllık ücretler:
Mühendislik Başkan Yardımcısı: 475 bin dolar
Baş Yazılım Mühendisi: 329 bin dolar
Kıdemli Yazılım Mühendisi: 190 bin dolar
Yazılım Mühendisi: 100 bin - 353 bin dolar
Mühendislik Yöneticisi: 145 bin - 260 bin dolar
Yazılım ve Site Güvenilirliği Mühendisi: 389 bin dolar
Grup Ürünleri Yöneticisi: 250 bin dolar
Gizlilik Mühendisi: 112 bin - 184 bin dolar
Ürün Tasarım Mühendisi: 109 bin - 153 bin dolar
Kıdemli Araştırmacı Bilim İnsanı: 205 bin dolar
Araştırmacı Bilim İnsanı: 132 bin - 268 bin dolar
Araştırma Müdürü: 370 bin dolar
Program Yöneticisi: 102 bin - 200 bin dolar
Silikon Mühendisi: 120 bin - 187 bin dolar
Donanım Mühendisi: 110 bin - 243 bin dolar
Donanım Güvenilirliği Mühendisi: 109 bin - 173 bin dolar
Mekanik Mühendisi : 106 bin- 175 bin dolar
Ağ Mühendisi: 86 bin - 220 bin dolar
İmalat Mühendisi: 112 bin - 195 bin dolar
Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi Müdürü: 340 bin dolar
Kullanıcı Deneyimi Araştırmacısı: 102 bin - 206 bin dolar
Kullanıcı Deneyimi Mühendisi: 116 bin - 206 bin dolar
Kullanıcı Deneyimi Tasarım Yöneticisi: 278 bin dolar
Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı: 120 bin - 250 bin dolar
Arayüz Tasarımcısı: 103 bin - 233 bin dolar
İş Analisti: 93 bin - 163 bin dolar
Küresel Teknoloji Ortaklığı Başkan Yardımcısı: 450 bin dolar
Küresel Tedarik Zinciri Yöneticisi: 210 bin dolar
İş Operasyonları Ortaklığı: 137 bin dolar
Ürün Pazarlama Yönetimi: 118 bin - 197 bin dolar
Operasyon Analisti : 114 bin - 137 bin dolar
Finans Analisti: 100 bin - 198 bin dolar
Veri Analisti ): 100 bin - 162 bin dolar
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı: 650 bin dolar
Kıdemli Sürdürülebilir Kalkınma Müdürü : 398 bin dolar
Kıdemli Danışman: 303 bin dolar
Kurumsal Danışman: 265 bin - 290 bin dolar
Kurumsal Danışman: 99 bin- 315 bin dolar
Politika Uzmanı 155 bin - 165 bin dolar