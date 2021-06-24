Google'ın çalışanlarına ödediği yıllık maaşlar ortaya çıktı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google'ın çalışanlarına ne kadar maaş ödediği, Business Insider'ın araştırmaları sonucunda ortaya çıktı.

Google, genellikle dünyanın en iyi ödeme yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak biliniyor ve özellikle gençler burada çalışmayı çok istiyor.

Sunmuş olduğu iş ortamı ve maaş politikasıyla oldukça ilgi gören Google'ın çalışanlarına ne kadar maaş ödediği ortaya çıktı.

Google, maaşlar hakkında açıkça konuşmaktan hoşlanmasa da tüm Amerikan şirketleri, vize başvurularında yabancı işçilere ne kadar ödeme yapacağını açıklamak zorunda.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ORTAYA ÇIKTI

Google'ın, Eylül 2021 ve 2021'in ilk çeyreğindeki vize başvurularını inceleyen Business Insider, şirketin çalışanlara ne kadar ödediğini gün yüzüne çıkardı.

GOOGLE'IN ÇALIŞANLARA ÖDEDİĞİ YILLIK MAAŞLAR

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Google'daki birçok mühendis büyük paralar kazanıyor. İşte Google'ın farklı departmanlarında çalışanların aldıkları vergisi düşülmemiş yıllık ücretler:

Mühendislik Başkan Yardımcısı: 475 bin dolar

Baş Yazılım Mühendisi: 329 bin dolar

Kıdemli Yazılım Mühendisi: 190 bin dolar

Yazılım Mühendisi: 100 bin - 353 bin dolar

Mühendislik Yöneticisi: 145 bin - 260 bin dolar

Yazılım ve Site Güvenilirliği Mühendisi: 389 bin dolar

Grup Ürünleri Yöneticisi: 250 bin dolar

Gizlilik Mühendisi: 112 bin - 184 bin dolar

Ürün Tasarım Mühendisi: 109 bin - 153 bin dolar

Kıdemli Araştırmacı Bilim İnsanı: 205 bin dolar

Araştırmacı Bilim İnsanı: 132 bin - 268 bin dolar

Araştırma Müdürü: 370 bin dolar

Program Yöneticisi: 102 bin - 200 bin dolar

Silikon Mühendisi: 120 bin - 187 bin dolar

Donanım Mühendisi: 110 bin - 243 bin dolar

Donanım Güvenilirliği Mühendisi: 109 bin - 173 bin dolar

Mekanik Mühendisi : 106 bin- 175 bin dolar

Ağ Mühendisi: 86 bin - 220 bin dolar

İmalat Mühendisi: 112 bin - 195 bin dolar

Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi Müdürü: 340 bin dolar

Kullanıcı Deneyimi Araştırmacısı: 102 bin - 206 bin dolar

Kullanıcı Deneyimi Mühendisi: 116 bin - 206 bin dolar

Kullanıcı Deneyimi Tasarım Yöneticisi: 278 bin dolar

Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı: 120 bin - 250 bin dolar

Arayüz Tasarımcısı: 103 bin - 233 bin dolar

İş Analisti: 93 bin - 163 bin dolar

Küresel Teknoloji Ortaklığı Başkan Yardımcısı: 450 bin dolar

Küresel Tedarik Zinciri Yöneticisi: 210 bin dolar

İş Operasyonları Ortaklığı: 137 bin dolar

Ürün Pazarlama Yönetimi: 118 bin - 197 bin dolar

Operasyon Analisti : 114 bin - 137 bin dolar

Finans Analisti: 100 bin - 198 bin dolar

Veri Analisti ): 100 bin - 162 bin dolar

İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı: 650 bin dolar

Kıdemli Sürdürülebilir Kalkınma Müdürü : 398 bin dolar

Kıdemli Danışman: 303 bin dolar

Kurumsal Danışman: 265 bin - 290 bin dolar

Kurumsal Danışman: 99 bin- 315 bin dolar

Politika Uzmanı 155 bin - 165 bin dolar