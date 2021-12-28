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- Google'ın çalışanlarına ödediği yıllık maaşlar
Google'ın çalışanlarına ödediği yıllık maaşlar
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 10:46
Google, genellikle dünyanın en iyi ödeme yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak biliniyor ve özellikle gençler burada çalışmayı çok istiyor.
Sunmuş olduğu iş ortamı ve maaş politikasıyla oldukça ilgi gören Google'ın çalışanlarına ne kadar maaş ödediği ortaya çıktı.
Google, maaşlar hakkında açıkça konuşmaktan hoşlanmasa da tüm Amerikan şirketleri, vize başvurularında yabancı işçilere ne kadar ödeme yapacağını açıklamak zorunda.
ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ORTAYA ÇIKTI
Google'ın, 2021'in üçüncü çeyreğindeki vize başvurularını inceleyen Business Insider, şirketin çalışanlara ne kadar ödediğini gün yüzüne çıkardı.
GOOGLE'IN ÇALIŞANLARA ÖDEDİĞİ YILLIK MAAŞLAR
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Google'daki birçok mühendis büyük paralar kazanıyor. İşte Google'ın farklı departmanlarında çalışanların aldıkları vergisi düşülmemiş yıllık ücretler:
- Yazılım mühendisi : 102 bin - 300 bin dolar
- Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı (Kaliforniya): 475 bin dolar
- Baş yazılım mühendisi (Kaliforniya): 341 bin dolar
- Kıdemli personel mühendisi (Kaliforniya): 207 bin dolar
- Mühendislik yöneticisi: 145 bin 420 - 300 bin dolar
- Veri bilimcisi: 133 bin - 188 bin dolar
- Araştırma bilimcisi: 135 bin - 277 bin dolar
- Araştırma mühendisi: 126 bin dolar - 182 bin dolar
- Araştırma görevlisi : 135 bin dolar - 146 bin dolar
- Donanım mühendisi: 97 bin 600 - 262 bin dolar
- Donanım mühendisliği yöneticisi (Kaliforniya): 242 bin dolar
- Donanım yazılımı mühendisi (Kaliforniya): 166 bin dolar
- Donanım güvenilirliği mühendisi: 148 bin - 180 bin dolar
- Silikon mühendisi: 119 bin - 208 bin dolar
- UX araştırmacısı: 109 bin - 223 bin dolar
- UX mühendisi: 123 bin - 260 bin dolar
- UX yöneticisi (Kaliforniya): 251 bin dolar
- UX tasarım yöneticisi (Kaliforniya): 278 bin dolar
- Gizlilik mühendisi: 112 bin - 206 bin dolar
- İnsan kaynakları kıdemli başkan yardımcısı (Kaliforniya): 650 bin dolar
- Sürdürülebilir kalkınma kıdemli direktörü (Kaliforniya): 398 bin dolar
- Direktör, küresel danışmanlık ortaklıkları (New York): 311 bin dolar