Google'ın çalışanlarına ödediği yıllık maaşlar

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google'ın çalışanlarına ne kadar maaş ödediği, Business Insider'ın araştırmaları sonucunda ortaya çıktı.

Google, genellikle dünyanın en iyi ödeme yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak biliniyor ve özellikle gençler burada çalışmayı çok istiyor.

Sunmuş olduğu iş ortamı ve maaş politikasıyla oldukça ilgi gören Google'ın çalışanlarına ne kadar maaş ödediği ortaya çıktı.

Google, maaşlar hakkında açıkça konuşmaktan hoşlanmasa da tüm Amerikan şirketleri, vize başvurularında yabancı işçilere ne kadar ödeme yapacağını açıklamak zorunda.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ORTAYA ÇIKTI

Google'ın, 2021'in üçüncü çeyreğindeki vize başvurularını inceleyen Business Insider, şirketin çalışanlara ne kadar ödediğini gün yüzüne çıkardı.

GOOGLE'IN ÇALIŞANLARA ÖDEDİĞİ YILLIK MAAŞLAR

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Google'daki birçok mühendis büyük paralar kazanıyor. İşte Google'ın farklı departmanlarında çalışanların aldıkları vergisi düşülmemiş yıllık ücretler:

Yazılım mühendisi : 102 bin - 300 bin dolar

Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı (Kaliforniya): 475 bin dolar

Baş yazılım mühendisi (Kaliforniya): 341 bin dolar

Kıdemli personel mühendisi (Kaliforniya): 207 bin dolar

Mühendislik yöneticisi: 145 bin 420 - 300 bin dolar

Veri bilimcisi: 133 bin - 188 bin dolar

Araştırma bilimcisi: 135 bin - 277 bin dolar

Araştırma mühendisi: 126 bin dolar - 182 bin dolar

Araştırma görevlisi : 135 bin dolar - 146 bin dolar

Donanım mühendisi: 97 bin 600 - 262 bin dolar

Donanım mühendisliği yöneticisi (Kaliforniya): 242 bin dolar

Donanım yazılımı mühendisi (Kaliforniya): 166 bin dolar

Donanım güvenilirliği mühendisi: 148 bin - 180 bin dolar

Silikon mühendisi: 119 bin - 208 bin dolar

UX araştırmacısı: 109 bin - 223 bin dolar

UX mühendisi: 123 bin - 260 bin dolar

UX yöneticisi (Kaliforniya): 251 bin dolar

UX tasarım yöneticisi (Kaliforniya): 278 bin dolar

Gizlilik mühendisi: 112 bin - 206 bin dolar