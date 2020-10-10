Google'ın çatısı altında bulunan Waymo, robot taksi hizmetini herkese açtı

Google çatısı altında sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Waymo, robot taksi hizmetini herkese açtığını duyurdu.

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan Google'ın şirketi Waymo, yıllardır testlerini gerçekleştirdiği sürücüzü (otonom) taksi servisini halka açtığını duyurdu.

ABD'nin Phoenix kentinde başlatılan hizmet ile birlikte, şirketin akıllı telefon uygulamasını indiren kullanıcıların 80 kilometrekarelik bir alanda sürücüsüz taksi yolculuğu yapabileceği kaydedildi.

Waymo CEO'su John Krafcik, ilerleyen haftalarda hizmet alanını 160 kilometrekarelik bir alana çıkaracaklarını ve FCA'dan sağlanan Chrysler Pacifica marka araçların kullanılacağını belirtti.

YAKINDA OTONOM TESLİMAT HİZMETİ DE BAŞLAYACAK

Phoenix 'in ardından otonom taksilerin nereye taşınacağı konusunda net bir bilgi vermeyen Krafcik, Kaliforniya'da sürücüsüz taksi hizmeti vermenin hayali olduğunu vurguladı. Waymo'nun yakında otonom teslimat hizmetine de başlayabileceği kaydediliyor.

Otonom araç testelerini bir süredir herhangi bir sürücü/operatör olmadan gerçekleştiren Waymo, sürücüsüz taksi testlerini ise çok kısıtlı sayıda gönüllülerden oluşan müşterileri için yürütüyordu.

ARAÇTA YALNIZCA YOLCU OLACAK

Şirketin son hamlesi, uzun zamandır kuşkuyla yaklaşılan sürücüsüz taksilerin artık gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor. Ayrıca yolculuklar sırasında artık araçta güvenlik için herhangi bir görevli de olmayacak.

Öte yandan; Uber, Apple, General Motors, Tesla, Baidu, Zoox (Amazon tarafından satın alındı), Aptiv, Argo (Ford ve Volkswagen'in bünyesinde) gibi şirketlerin de dahil olduğu otonom sürüş alanında rakiplerinin önüne geçen Waymo, son olarak 3 milyar dolarlık bir yatırım almıştı.