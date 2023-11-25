Google'ın ChatGPT rakibi sohbet botu Bard, YouTube videolarını özetleyecek Google'ın yapay zeka sohbet robotu Bard, yeni güncellemeyle birlikte YouTube üzerindeki videoları özetleyebilecek.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, geçtiğimiz aylarda yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" isİmli teknolojisini görücüye çıkarmıştı.

Google Bard güncellendi

Google, YouTube videoları söz konusu olduğunda daha derin ve anlamlı konuşmalar yapabilmeniz için Bard botunu güncelledi.

Şirket, gelen güncellemeyle birlikte Bard'ın YouTube uzantısının yeteneklerini genişlettiğini ve böylece üretken yapay zekanın video içeriklerini anlayıp özetleyebileceğini duyurdu.

Örneğin Google, kullanıcıların Bard'a bir zeytinyağlı kek tarifi videosunda kaç yumurta kullanıldığını sorabileceğini söyledi.

Yemek incelemeleri için, Bard size videolarda bahsedilen belirli restoranların nerede olduğunu veya belirli bir mutfağın nereden geldiğini söyleyecek.

Bard ile YouTube videoları hakkında sohbet edebilmek için sohbet robotunun web portalında YouTube uzantısını etkinleştirmeniz gerekecek. Ancak yeni özelliğin tüm kullanıcılara ulaşmadığını belirtelim.