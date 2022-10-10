Google'ın hedefi Pixel satışlarını ikiye katlamak

Google, 2023 yılında Pixel telefonların satışlarını ikiye katlamayı hedefliyor.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

ABD'li şirket, aylardır süren beklemenin ardından geçtiğimiz günlerde Tensor G2 işlemcili Pixel 7 serisini tanıtmıştı.

Google'ın hedefi satışları ikiye katlamak

Google, yeni Pixel modellerine oldukça güveniyor. Şirket, gelecek yıl Pixel satışlarını ikiye katlamak için çalışıyor.

2020 yılında 3.7 milyon telefon sevkiyatı yapan Google, tedarikçilerden 8 milyon adet Pixel 7 üretmesini istedi.

Öte yandan Google, Pixel 7 serisine ek olarak uygun fiyatlı yeni bir Pixel modeli daha piyasaya sürecek.

Yeni telefon için şimdiden bileşen siparişi veren şirket, telefonu önümüzdeki yılın başlarında satışa sunacak.