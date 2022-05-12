Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch duyuruldu

Google, merakla beklenen ilk akıllı saatini görücüye çıkardı. Pixel Watch olarak isimlendirilen cihazın özelliklerine yakından bakıyoruz.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, gelecekte ivme kazanabilir.

Google, uzunca bir süredir gündemi meşgul eden ilk akıllı saatini dün akşam düzenlenen geliştirici etkinliğinde tanıttı.

Pixel Watch olarak adlandırılan saatle ilgili çok fazla detay verilmese de bazı görseller paylaşıldı.





Google Pixel Watch neler sunuyor

Google Pixel Watch, yuvarlak formda paslanmaz çelik kasaya sahip. Sağ tarafında dokunsal geri bildirim sunan saat, aynı zamanda fiziksel bir tuş da barındırıyor.

Wear OS 3 işletim sisteminin güncellenmiş versiyonu ile gelecek Google Pixel Watch, değiştirilebilir kayış seçenekleriyle karşımıza çıkacak.

Google, saatin sağlık ve fitness izleme özellikleri için Fitbit ile entegrasyon içinde olacağını söylüyor.

Bu sayede Pixel Watch, gün boyunca kalp atış hızını izleyebilecek ve uyku analizi yapabilecek. Ayrıca Pixel Watch, acil durumlarda yakınlarınız ve acil servislerle iletişim kurmanızı sağlayacak ve temassız ödeme desteği de sunacak.

Saatteki sensörler hakkında önümüzdeki günlerde daha fazla açıklama yapacağını söyleyen Google, saatin tam tanıtımını ise sonbahar aylarında gerçekleştirecek.