Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold ortaya çıktı

Google'ın katlanabilir telefonu olması beklenen Pixel Fold, Geekbench'te listelendi.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek istiyor. Hatta Google Pixel Fold adında yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Pixel 7 serisini tanıtan Google, katlanabilir telefonla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Yılın son çeyreğinde tanıtılması beklenen, ancak 2023 yılına ertelenen katlanabilir telefon, Geekbench’te listelendi.

Google Pixel Fold özellikleri

Google’ın 2023’te tanıtacağı söylenen katlanan ekranlı telefonu Pixel Fold’un iç ve dış ekranları, Samsung tarafından üretilecek.

Paylaşılan Geekbench verilerine göre Google Pixel Fold, Pixel 7 serisinde karşımıza çıkan Tensor G2 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemciye, 12GB RAM ve Android 13 işletim sistemi eşlik edecek.

Geekbench testlerinde Google Pixel Fold, tek çekirdekte 1047, çoklu çekirdekte ise 3257 puan aldı. Bu skorlar, aynı testlerde 1524 ve 4597 puan alan Snapdragon 8 Gen 2 karşısında biraz düşük kalıyor.

Google Pixel Fold fiyatı

Analistlere göre Pixel Fold, 2023'ün Mayıs ayında 1.799 dolar fiyatla piyasaya sürülecek.

Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün çıkarması gerekiyor.