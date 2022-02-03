Google'ın piyasa değeri 2 trilyon dolara dayandı

Google'ın ana şirketi Alphabet'in piyasa değeri, 2 trilyon dolar barajını aşmaya çok yaklaştı.

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 2021'in dördüncü çeyreğine ait finansal verilerini açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 75.3 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin Ekim-Aralık döneminde 56.9 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.

HİSSELER YÜKSELDİ

Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, finansal verileri paylaşmasının ardından yükselmeye başladı ve şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları biraz aştıktan sonra yeniden 1.97 trilyon dolara geriledi.

Borsada 2 trilyon doların üzerinde bir kapanış, ABD'li teknoloji şirketi Google tarihinde bir ilk olacak.

Böylece şirket, piyasa değeri 2 trilyon doları aşan Apple ve Microsoft'un arasına katılacak.

2021'DE 257,6 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Alphabet'in geliri, 2021 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 257.6 milyar dolara çıktı.

Şirketin net kârı ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 20.6 milyar dolara ulaştı.