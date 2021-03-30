Google'ın sözlü savunma toplantısı yapıldı

Google hakkında, yerel arama hizmetleri pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Bildiğiniz gibi Rekabet Kurumu, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak, kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkarmak suretiyle, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Google'a soruşturma açmıştı.

Google'a açılan soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki sözlü savunma toplantısı, bugün gerçekleşti.

İNCELEME TAMAMLANDI

Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturma kapsamında Google’ın söz konusu kuralları ihlal edip etmediğinin incelendiğini söyledi.

Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu ve "kendi yerel arama hizmeti ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti ile rakiplerine avantaj sağladığını" iddia eden temsilci, şirkete para cezası verilmesini istedi.

Google'ın avukatı ise şirketin hakim durumunu kötüye kullanmadığını, söz konusu uygulamaların rekabeti ihlal etmediğini savundu, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını kaydetti.

KARAR 14 NİSAN'DA

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 14 Nisan'da açıklayacak. Kararın daha erken açıklanması durumunda, Rekabet Kurumu resmi internet sitesinden açıklama yapılacak.