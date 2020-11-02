Google'ın Wing drone'ları ABD'de bir yıldır teslimat yapıyor

Google'ın Wing drone'ları ABD'de bir yıldır teslimat yapıyor

Google'ın sahibi olduğu Wing tarafından işletilen drone teslimat hizmeti, son 12 aydır ABD'nin bazı bölgelerinde yaşayan müşterilere teslimat sağlıyor.

Son yıllarda oldukça gelişen teknolojiler sayesinde artık bazı bölgelerde teslimat drone'ları kullanılmaya başlandı.

Google'ın sahibi olduğu Wing tarafından işletilen drone teslimat hizmeti ise son bir yıldır ABD'nin Virginia eyaletindeki Christiansburg sakinlerine teslimar hizmeti sunuyor.

BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL VİDEO

ABD'de halihazırda faaliyet gösteren birkaç insansız hava aracı teslimat hizmetinden biri olan Wing, birinci yıl dönümünü kutlamak için teslimat görüntülerinden oluşan bir video yayınladı. Wing'in teslimat videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Google'ın Wing drone'ları böyle teslimat yapıyor

GEÇEN YIL ONAY ALMIŞTI

Wing, 2019'da insansız hava aracı teslimat hizmeti denemeleri için Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) gerekli izinleri almıştı.

Şirket, o tarihten bu yana 20 binden fazla nüfusa sahip Christiansburg şehri sakinlerine; ilaç, kitap, yiyecek ve diğer temel malzemeleri teslim edebilmek için yerel şirketlerle iş birliği yaptı.

Vatandaşlar, ilk başlarda Google'ın drone teslimat hizmetini çok büyük bir yenilik olarak gördüklerini, ancak zamanla buna alıştıklarını söylüyor.

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