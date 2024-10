Google'ın yapay zeka görsel oluşturma aracı Imagen 3 herkese açıldı

Haber Merkezi

Google'ın üretken yapay zekâ modeli Imagen 3, artık herkese açık. Mayıs ayında tanıtılan Imagen 3, yüksek görsel kalitesi, gerçekçi görseller ve farklılaştırılmış stiller gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık "çiz" veya "oluştur" gibi komutlar vererek istedikleri tarzda görseller oluşturabiliyorlar.

Ücretsiz hesaplar insan görseli oluşturamıyor olsa da, bu özellik Gemini Advanced, Business ve Enterprise kullanıcıları için mayıs ayında erken erişime açılmıştı.

Oluşturulan görseller indirilebiliyor ve saklanabiliyor, ayrıca yapay zekâ ile oluşturulduğunu gösteren SynthID filigranı içeriyor.

İNGİLİZCE KOMUTLARDA DAHA İYİ

Uygulamanın kendi sayfasında, komut sisteminin en iyi İngilizce komutlarla çalıştığı belirtiliyor ve İngilizce olmayan komutlar için çeviri özelliği bulunuyor.

IMAGEN 3 NASIL KULLANILIR,

Imagen 3'e erişmek için Google'ın resmi web sitesini kullanabilirsiniz. Try it on Gemini seçeneğine tıkladıktan sonra Google hesabınızla giriş yapın.

Ardından görüntü oluştur komutunu vererek dilediğiniz metni yazın ve görüntünün oluşturulmasını bekleyin.