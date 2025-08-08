Abone ol: Google News

Google'ın yapay zeka kodlama aracı Jules herkesin kullanımına açıldı

Google, geliştiricilerin kod düzeltme ve güncelleme gibi görevleri yapay zekaya devretmesini sağlayan, Gemini 2.5 Pro destekli kodlama asistanı Jules'u beta sürecinden çıkararak herkesin kullanımına açtı.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 14:25
Teknoloji devi Google, yazılım geliştiriciler için geliştirdiği yapay zeka destekli kodlama aracı Jules'un beta sürecinden çıktığını ve artık herkesin kullanımına açıldığını duyurdu.

Gemini 2.5 Pro ile güçlendirilen Jules, kodlama süreçlerini otomatikleştirmeyi vaat ediyor.

ASENKRON ÇALIŞMA MODELİYLE FARK YARATIYOR

Jules, diğer yapay zeka kodlama araçlarından farklı olarak, sanal bir makinede eş zamanlı olmayan (asenkron) bir şekilde çalışıyor.

Bu, geliştiricilerin bir görevi başlatıp araç arka planda çalışırken kendi işlerine odaklanmalarına olanak tanıyor.

ÜCRETSİZ VE ÜCRETLİ PLANLAR SUNULUYOR

Google, Jules için yeni bir fiyatlandırma modelini de devreye soktu; ücretsiz plan, günlük 15 görev limiti sunuyor.

Daha yüksek limitlere ihtiyaç duyan profesyoneller için ise aylık 19,99 dolardan başlayan Google AI Pro ve Ultra abonelikleri kapsamında daha geniş kullanım hakları sağlanıyor.

