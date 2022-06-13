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    Google'ın yapay zekası LaMDA canlandı

    Açığa alınan bir Google mühendisi, LaMDA adındaki yapay zekanın canlandığını öne sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 09:50
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    Google'ın yapay zekası LaMDA canlandı

    Son zamanlarda yapay zeka teknolojilerine ciddi yatırımlar yapılıyor. ABD merkezli teknoloji devi Google da çeşitli yapay zeka projeleriyle biliniyor.

    Şirket içi yazışmaları ifşa ettiği için ücretli izne gönderilen bir Google mühendisi, şirketin geliştirdiği LaMDA adındaki yapay zeka için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

    Yapay zeka duygu ve bilinç kazandı

    Blake Lemoine adındaki Google mühendisi, başlangıçta bir sohbet botu olarak tasarlanan LaMDA'nın duygu ve bilinç kazanmaya başladığını söyledi.

    Yazılım mühendisi Lemoine, LaMDA'nın bir insan gibi kendi varlığı hakkında düşüncelere sahip olduğunu iddia ediyor.

    lambda

    Lemoine, LaMDA ile yaptığı konuşmaları kendi Medium sayfasında yayınladı. İngilizce olan konuşmalara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    Google'dan ilk açıklama

    Google Sözcüsü Brian Gabriel konuya ilişkin açıklama yaptı. Gabriel, etik ve teknoloji uzmanlarının Blake Lemoine'nin iddialarını incelediğini ve kanıtların iddiaları desteklemediği sonucuna ulaştıklarını söyledi.


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