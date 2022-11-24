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    Google'ın yapay zekası, yazılımcıları işsiz bırakabilir

    ABD merkezli teknoloji devi Google, kendi kendine kod yazabilecek bir yapay zekâ üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 12:38
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    Google'ın yapay zekası, yazılımcıları işsiz bırakabilir

    Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp, günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

    Dünya çapındaki tüm büyük ölçekli şirketlerin başvurduğu yapay zeka teknolojisi; teknolojik ilerleme, üretim ve uygulama gibi alanlarda karşımıza çıkıyor.

    Google'dan yazılımcı yapay zeka

    Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından geliştirilen yeni bir yapay zekâ, yazılımcıları işsiz bırakabilir.

    Analistler, “Pitchfork” isimli yapay zekânın kod yazması için geliştirildiğini söylüyor. Bazı isimsiz Google çalışanları da iddiaları doğruladı.

    yapay zeka

    İddialara göre yeni yapay zekâ, şu anda kendi kendine kod yazabilmesi ve sorunlu kodlarını düzeltebilmesi için eğitiliyor

    Google’ın Pitchfork projesi üzerinde çalıştığını kabul etmesi ve bazı güvenilir Google çalışanlarının iddiaları onaylaması, yakında yapay zekanın yazılım işini de sahipleneceğini gösteriyor.


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