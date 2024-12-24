Google'a rekabet soruşturması açan ülke sayısı artıyor

Haber Merkezi

Google, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dünya çapında çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya.

Son olarak, Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), Google'ın Chrome tarayıcısıyla ilgili bir antitröst soruşturması başlattı.

JFTC, Google'ın akıllı telefon üreticilerine Chrome tarayıcısını kullanmaları için baskı yaparak rekabeti engellediğini iddia ediyor.

Bu soruşturma, Google'ın arama pazarındaki hakimiyetinin rekabete aykırı olduğuna karar veren bir ABD mahkemesinin kararının ardından geldi.

ABD'DEKİ ANTITRÖST DAVASI

ABD'de Google, arama pazarındaki tekelci konumu nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından dava edilmişti.

Mahkeme, Google'ın Chrome ve Android gibi varlıklarını satabileceğine karar verdi. Ayrıca, ABD hükümeti Google'ın üçüncü taraflara arama motoruna düşük maliyetli erişim sağlamasını istiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN DE SORUŞTURMA

Google, Avrupa Birliği'nde de antitröst ihlalleri nedeniyle soruşturuluyor. AB, 2019 yılında Google'a 1,49 milyar euro para cezası vermişti.

Son olarak, Avrupa Komisyonu da Google'ın işinin bir kısmını satmasını istedi ve aksi takdirde yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Google hakkında yürütülen bu soruşturmalar, teknoloji sektörünü önemli ölçüde etkileyebilir.

Google'ın varlıklarını satması veya iş uygulamalarını değiştirmesi, daha rekabetçi bir pazar ortamı yaratabilir.