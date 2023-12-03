Görme engelli genç girişimci Zülal Tannur'un geliştirdiği teknoloji, Togg'un gözleri oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "From Your Eyes" uygulamasının kurucusu görme engelli genç girişimci Zülal Tannur'un, küresel düzeyde günden güne büyük başarılara imza atacağını söyledi.

AA & Ensonhaber

Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak üzere yaptığı çalışmalarla daha önce de çeşitli ödüller kazanan 21 yaşındaki Zülal Tannur'un arkadaşlarıyla geliştirdiği "From Your Eyes" projesi TEKNOFEST İzmir'de birincilik kazanmıştı.

Bakan Kacır, Zülal Tannur'un geliştirdiği teknoloji hakkında bilgi aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "From Your Eyes" uygulamasının kurucusu, görme engelli genç girişimci Zülal Tannur ile bir araya geldi.

Tannur'un yapay zeka ve insan işbirliğiyle geliştirdiği, görme engelli kullanıcılara anlatım hizmeti sunan teknolojisi hakkında bilgiler alan Kacır, kendisine TEKNOFEST montu hediye etti.

Kacır,

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bizim için 3 Aralık Dünya Engelleri Aşanlar Günü. Zülal; engelleri aşan, ilham veren örneklerden biri aslında. Muazzam bir başarı hikayesi var. Profesyonel kariyerini girişimci olmak adına yeni bir aşamaya evirmiş ve geliştirdiği yüksek teknoloji girişimiyle sadece görme engelli bireylere yönelik değil aslında tüm akıllı cihazlara yönelik uygulamasıyla çok başarılı bir girişimcilik serüveninin başlangıcında.

ifadelerini kullandı.

"Zülal, ilham kaynağı olmaya devam edecek"

Bakanlık olarak girişimciliği Türkiye'nin ana gündemi haline getirme, özellikle gençlerin girişimcilik yolculuklarında onların yanında olma adına pek çok programı, projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Kacır, Tannur'un hem uygulamayı geliştirme hikayesini hem de kişisel kariyer yolcuğunu dinlediğini belirtti.

Zülal Tannur ile TEKNOFEST sahnesinde tanıştıklarını belirten Bakan Kacır, şunları kaydetti:

Bu yıl Teknofest'in 'Engelsiz Yaşam' kategorisinde Zülal birincilik ödülünü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın elinden almıştı. Şu anda İTÜ Teknopark'ta, Arı Teknokent'te çekirdek, kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki Zülal, bir küresel girişim olarak günden güne büyük başarılara imza atacak ve engelsiz yaşam adına, engelleri aşan bireyler adına ilham kaynağı olmaya devam edecek.

"Togg'un gözü olduk"

Yüzde 5 görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya gelen Zülal Tannur da gözlerinin görmemesinin kendisine ilham kaynağı olduğuna işaret ederek, sadece görme engelli insanlar için değil göremeyen makineler için de teknoloji ürettiklerini anlattı.

Otomobillerde yolcu ve sürücüler için sadece görselleri tanıyan değil, bu görselleri hikayeleştiren, kaza yapma olasılıklarını aza indiren ürünleri olduğunun altını çizen Tannur, şu ifadeleri kullandı:

Müşterilerimizden birisi de yerli ve milli otomobilimiz Togg. Yolda gidiyorsunuz, gördüğünüz manzaraları sizin için tarif eden, hikayeleştiren, sizin için kaza tahminlemesi yapıp kendi komponentlerini yapan akıllı araç asistanı olarak çalışıyoruz. Aracın içerisindeki hem sürücüler hem yolcular için çok kapsamlı bir çözümden bahsediyoruz. Togg'un gördüğü görüntüleri anlamlandırıp, Togg'u bir laboratuvar ortamı olarak değerlendirip, sürücü ve yolculara full kapasite hizmet verebilecek bir akıllı asistan haline gelmesini sağladık. Togg'un görebilmesini sağlıyoruz, Togg'un gözü olduk. Dünyada video görüntü işlemeyi hikayeleştirebilen bir teknoloji yoktu. Bunu ilk başaran From Your Eyes aslında.

"Ana hedefimiz, otomotiv sektöründe büyümek"

Tannur, aralık ayının sonunda anlık görüntü işlemeyi hayata geçireceklerini bildirerek, CES 2024'e katılacaklarını, yatırım turlarının da sürdüğünü belirtti. Tannur, 2024'teki ana hedeflerinin "otomotiv sektöründe" büyümek olduğunu ifade etti.

Görememe problemini bildiğine ve bunu çözmekten başka bir seçeneği olmadığına işaret eden Tannur, şunları kaydetti:

Çünkü çözemediğinizde ömür boyu sizinle devam edecek bir problemden bahsediyoruz. Bu önemli bir şey. Galiba onu sevince bir şeyleri geride bırakmak artık daha kolay oluyor ya da birilerini o sevdiğiniz probleme karşı ikna etmek onların içindekini canlandırıyor. Bir borç gibi görüyorum. Çünkü fark etmeseydim, herhalde göremiyor olarak doğmasaydım o zaman yine başarılı bir kariyerim olurdu yine teknoloji alanında çalışırdım ama bu alanı belki görmezdim. Şimdi eğer böyleyse demek ki görmem gereken bir şey varmış diyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü, Dünya Engelleri Aşanlar Günü olarak belirledik. Aslında birçok noktada, farklı engel gruplarında bir sürü insan var. Kendi hayat standartlarını iyileştirmek için bir sürü lider var. Bu açıdan da bugüne biraz böyle bakıyorum. Motivasyon ve çabanın görülmesi olarak bakıyorum.

From Your Eyes ücretsiz bir asistan teknolojisi

From Your Eyes ile görme engelli kullanıcılar anında fotoğraf çekebiliyor ve mevcut kütüphanelerinde görsel yükleyebiliyor.

Görüntü uygulamaya yüklendikten sonra görme engelli kullanıcıya, yapay zeka tarafından geliştirilen taslak açıklama gönderiliyor. Görme engelli kullanıcı bu taslağın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsa tek tuşla gönüllülere gönderebiliyor.

Makine öğrenmesi sayesinde gönüllülerin taslaklar üzerinde yaptığı iyileştirmelerle kullanıcılara iletilen ilk açıklamaların verimliliğini artırmayı, böylece gönüllünün iş yükünü en aza indirmeyi hedefliyor.

From Your Eyes, bu yönleriyle dünyadaki benzerlerinden ayrılan ücretsiz bir asistan teknolojisi olarak öne çıkıyor.