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    Gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi

    Gökbilimciler, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfetti.
    • 23.08.2022 - 03:42
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    Gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi

    Avustralya Batı Sydney Üniversitesindeki gökbilimciler, Avustralya Kare Kilometre Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) kullanarak yaklaşık 93 milyon ışık yılı uzaklıktaki "NGC 2663" galaksisini inceledi.

    1 milyon ışık yılı uzağa yayılan jet

    Çalışmada, galaksinin merkezinde radyo dalgaları tespit edilerek, kara delik jetine ulaşıldı.

    Jetin bir milyon ışık yılı uzağa kadar yayıldığı belirtildi.

    Gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi #1

    Galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük

    AA'nın haberine göre; kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Gözlemlenen en büyük karadelik jeti

    Avusturalya Batı Sydney Üniversitesinden Velibor Velovic, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük karadelik jetine rastlandığını açıkladı.

    Velovic, "Gökyüzünde ASKAP teleskopunu sayım yapmak için kullanacak olan Evrenin Evrim Haritası (EMU) projemiz, galaksiler arasındaki maddenin jetin kenarlarını geri ittiğinin kanıtlarını gösteriyor." ifadesini kullandı.

    Çalışmanın, Kraliyet Astronomi Derneğinin Aylık Bildirimleri'nde yayınlanmak üzere onay aldığı bildirildi.

    Gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi #2


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