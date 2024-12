Gran Turismo tamamen ücretsiz oluyor: İşte çıkış tarihi

Haber Merkezi

PlayStation, 30. yıl dönümünü kutlarken oyunculara özel bir hediye sunuyor: My First Gran Turismo.

Ücretsiz olarak indirilebilen bu oyun, her yaştan ve deneyim seviyesinden oyuncuya sürüş keyfini yaşatmayı hedefliyor.

My First Gran Turismo, kolay anlaşılır ve sürükleyici bir deneyim sunarak herkesin keyifle oynamasını sağlayacak.

Oyun, direksiyon hakimiyeti, frenleme ve hızlanma gibi temel sürüş becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.

ZENGİN İÇERİK

Oyunda üç yarış etkinliği, üç zaman denemesi, üç müzik rallisi etabı ve tam bir lisans testi paketi bulunuyor. Oyuncular, bu içeriklerle sürüş becerilerini geliştirebilir ve yeni zorlukların üstesinden gelebilirler.

My First Gran Turismo, her biri kendine özgü özelliklere sahip 18 farklı araç içeriyor. Oyuncular, Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway ve Trial Mountain Circuit gibi ikonik pistlerde bu araçları deneyimleyebilirler.

PLAYSTATİON VR2 DESTEĞİ

PS5 kullanıcıları, PlayStation VR2 ile My First Gran Turismo'yu daha da gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilirler. VR2 desteği, sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

6 ARALIK'TA ÇIKIYOR

My First Gran Turismo, 6 Aralık'ta PS5 ve PS4 için PlayStation Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.