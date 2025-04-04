Samsung Galaxy Tab S10 FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tablet pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Şirket, merakla beklenen Galaxy Tab S10 FE serisini tanıttı.

Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+, güçlü donanımları ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Her iki model de 90 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranlarla geliyor. Galaxy Tab S10 FE, 10.9 inçlik ekranıyla daha kompakt bir deneyim sunarken, Galaxy Tab S10 FE+ ise 13.1 inçlik geniş ekranıyla dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Galaxy Tab S10 FE serisi, Samsung'un Exynos 1580 işlemcisinden güç alıyor. Her iki modelde de 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama seçenekleri bulunuyor.

S Pen desteği, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 45W hızlı şarj desteği gibi özellikler, tabletlerin kullanım alanını genişletiyor.

Ayrıca, yapay zeka destekli 13 MP arka kamera ve 12 MP ön kamera, hem fotoğraf hem de video çekimlerinde üst düzey performans sunuyor.

SAMSUNG GALAXY TAB S10 FE SERİSİ FİYATLARI

Galaxy Tab S10 FE serisi, Wi-Fi ve 5G bağlantı seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte modellerin fiyatları:

Galaxy Tab S10 FE:

8 GB + 128 GB (Wi-Fi): 580 euro

8 GB + 128 GB (Wi-Fi + 5G): 680 euro

12 GB + 256 GB (Wi-Fi): 630 euro

12 GB + 256 GB (Wi-Fi + 5G): 730 euro

Galaxy Tab S10 FE+:

8 GB + 128 GB (Wi-Fi): 750 euro

8 GB + 128 GB (Wi-Fi + 5G): 850 euro

12 GB + 256 GB (Wi-Fi): 730 euro

12 GB + 256 GB (Wi-Fi + 5G): 900 euro