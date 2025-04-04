Samsung'un uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Galaxy A26 5G, Türkiye'de satışta

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye pazarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy A26 5G, Türkiye'de satışa sunuldu.

Cihaz, hem uygun fiyatı hem de yerli üretimiyle dikkat çekiyor. Samsung Galaxy A26 5G, günlük kullanım için oldukça yeterli bir model olarak tasarlandı. Cihazın başlıca özellikleri şöyle:

SAMSUNG GALAXY A26 5G ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Exynos 1380

RAM: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: 6.7 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5000 mAh (25W hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 15 (One UI 7)

Su ve Toza Dayanıklılık: IP67

SAMSUNG GALAXY A26 5G FİYAT

Samsung Galaxy A26 5G'nin Türkiye'deki satış fiyatları ve mevcut taksit seçenekleri şu şekilde:

6 GB + 128 GB: 15.121 TL

8 GB + 256 GB: 16.499 TL