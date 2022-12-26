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    Gran Turismo'nun PC sürümünü bekleyenlere kötü haber

    Gran Turismo 7 geliştiricileri, efsane PlayStation oyununun PC için geliştirilmediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 12:28
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    Gran Turismo'nun PC sürümünü bekleyenlere kötü haber

    Son yıllarda daha fazla PlayStation özel oyununu PC'lerde görmeye başladık.  God of War, Marvel’s Spider-Man, Horizon ve Uncharted gibi oyunlardan sonra, PC'ye gelecek son oyunun Gran Turismo olabileceği iddia edillmişti.

    PlayStation’daki en popüler yarış oyunu serisinin yapımcısı Kazunori Yamauchi, Gran Turismo 7'nin PC'ye gelecek bir sonraki PlayStation oyunu olabileceğini söylemişti.

    "PC için bir çalışma yok"

    Gran Turismo 7'nin geliştiricisi olan Polyphony Digital, beklentilerin aksine oyunun PC sürümünün şu anda geliştirilmediğini söyledi.

    Bu haber, elbette oyun hiçbir zaman PC'ye gelmeyecek anlamına gelmiyor, Ancak önümüzdeki bir yıl içinde Gran Turismo'nun PC sürümünün çıkmayacağını söyleyebiliriz.

    PlayStation dünyasının en fazla satan yarış serisi olan Gran Turismo'nun son oyunu, geçtiğimiz mart ayında yayınlanmıştı.

    Geliştirici ekip, daha iyi oyun deneyimi sağlamak için şu anda Gran Turismo 7'nin çeşitli sorunlarıyla uğraşıyor.

    gran turismo


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