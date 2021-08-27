Grönland’daki buz tabakası, sanılandan daha hızlı eriyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre Grönland'ın buz tabakası, sanılandan daha hızlı eriyor ve tonlarca buzul yok oluyor.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise buzullar oluyor.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Grönland, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı bölge olarak dikkat çekiyor.

Yer yer 3 kilometre kalınlığında buz tabakalarının görüldüğü ve Danimarka'ya bağlı olan bu bölgede, buzullar sanılandan çok daha hızlı eriyor.

BÜYÜK BİR KISMI AĞUSTOSTA ERİDİ

Ağustos ayının ortalarında yaşanan güçlü bir ısı dalgası, Teksas’ın üç katı olan Grönland buz tabakasının büyük bölümünü eritti.

Son yıllarda bilim insanları, Grönland’da suyun denize dökülmesine ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olan rekor kıran erime olayları gözlemledi.

2021’de adanın erimiş alanı, bugüne kadarki 1981-2010 ortalamasının oldukça üzerinde.

Boulder Colorado Üniversitesi’nde buz tabakası uzmanı Ted Scambos Grönland’ın üzerine bile artık yağmur yağdığını belirtti. Scambos, antik Grönland buzunun çekirdeklerinden elde edilen kanıtlara atıfta bulunarak, buz tabakasında erime olaylarının son otuz yılda yükseldiğine dikkat çekti.

800 BİN KİLOMETREKARELİK ALAN YOK OLDU

Kutup ve buz bölgelerini araştıran bir kurum olan Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’ne göre, Grönland’da bu yılın hem temmuz ayı sonlarında hem de ağustos ayı ortasında 800 bin kilometrekareden büyük bir erime olayı meydana geldi.

BUZ TABAKASI GERİ GELMEYECEK

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre Grönland'daki buz tabakası öylesine hızlı bir şekilde eriyor ki, küresel ısınma tamamen dursa bile buzlar kendini yenilemeyecek.

Elde edilen sonuçlara göre, bölgede yağan yıllık kar nedeniyle oluşan kar tabakası, buzulların erime hızına yetişemiyor. Bu da küresel ısınma dursa bile buzulların erimeye devam edeceği anlamına geliyor.





KAR TEK BAŞINA BUZLARIN ERİMESİ İÇİN YETERLİ DEĞİL

Grönland'a yağan kar sayesinde, buz tabakalarının üzeri karla kaplanıyor ve tabakanın erimesi yavaşlıyordu. Ancak okyanusların ısınmasıyla birlikte buz tabakasının daha hızlı eridiği ortaya çıktı.

Kısacası artık kar yağışı, bölgedeki buzların erimesini durdurmak için tek başına yeterli olmuyor.