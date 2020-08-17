Grönland'daki buzların erime hızı, geri dönülemez seviyeye ulaştı

Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre Grönland'ın buz tabakası, küresel ısınma tamamen ortadan kalksa bile asla eski haline geri gelemeyecek.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise buzullar oluyor.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Grönland, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı bölge olarak dikkat çekiyor. Yer yer 3 kilometre kalınlığında buz tabakalarının görüldüğü ve Danimarka'ya bağlı olan bu bölgede, araştırmacılar korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.

BUZ TABAKASI GERİ GELMEYECEK

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre Grönland'daki buz tabakası öylesine hızlı bir şekilde eriyor ki, küresel ısınma tamamen dursa bile buzlar kendini yenilemeyecek.

Araştırmacılar, Landsat uydularının Danimarka topraklarını düzenli olarak fotoğraflamak için yörüngeye girdiği yıl olan 1972'den bu yana Grönland'da eriyen buzları yakından takip ediyor.

Yeni elde edilen sonuçlara göre, bölgede yağan yıllık kar nedeniyle oluşan kar tabakası, buzulların erime hızına yetişemiyor. Bu da küresel ısınma dursa bile buzulların erimeye devam edeceği anlamına geliyor.





KAR TEK BAŞINA BUZLARIN ERİMESİ İÇİN YETERLİ DEĞİL

Grönland'a yağan kar sayesinde, buz tabakalarının üzeri karla kaplanıyor ve tabakanın erimesi yavaşlıyordu. Ancak okyanusların ısınmasıyla birlikte buz tabakasının daha hızlı eridiği ortaya çıktı.

Kısacası artık kar yağışı, bölgedeki buzların erimesini durdurmak için tek başına yeterli olmuyor.