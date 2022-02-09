GTA 5 para basıyor: Toplam satış 160 milyonu geçti

Yıllar geçmesine rağmen hala en çok satan oyunların başında gelen GTA 5, şimdiye kadar toplamda 160 milyon satış rakamını geçti.

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), özellikle online modun yıllardır geliştirilmesiyle oyuncu sayısını sürekli olarak artırıyor.

Take-Two'nun düzeneldiği finans toplantısında yapılan açıklamaya göre GTA 5, 2021’in son çeyreğinde 5 milyon kopya daha sattı. Böylelikle oyunun toplam satış rakamı 160 milyona yükseldi.

Açıklanan rakamlara göre oyun, her üç ayda 5 milyon satış yapıyor. Bu nedenle geliştiriciler, GTA 6 için pek de acele etmiyor.

GTA SERİSİ 370 MİLYON SATTI

GTA serisi ise şimdiye kadar 370 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. Önümüzdeki mart ayında ise GTA 5'in yeni nesil konsollara özel bir sürümü yayınlanacak. Bu da satışların 2022'de de artmaya devam edeceğini gösteriyor.

GTA 5 yeni nesil konsol fragmanı - VİDEO