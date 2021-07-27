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    GTA 5, Xbox Game Pass'ten kaldırılıyor

    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi Xbox Game Pass'in en popüler oyunlarından GTA 5, artık kütüphanede yer almayacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 11:00
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    GTA 5, Xbox Game Pass'ten kaldırılıyor

    2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5, daha önce Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmiş ve birkaç ay sonra kaldırılmıştı.

    Geçtiğimiz nisan ayında yeniden platforma eklenen oyun, yeniden  "Yakında Kaldırılacaklar" listesine girmiş durumda.

    AĞUSTOSTA KALDIRILACAK

    Her ne kadar net bir tarih açıklanmasa da GTA 5'in 15 Ağustos civarında bir tarihte Game Pass'ten kaldırılması bekleniyor. Ancak bu tarih ağustos sonuna da sarkabilir.

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

    XBOX GAME PASS FİYATI

    Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor. Ancak Ultimate paketi için aylık 44,99 lirayı gözden çıkarmalısınız.

    XBOX GAME PASS

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