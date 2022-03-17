GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümü yayınlandı: İşte Türkiye fiyatı

Rockstar Games, PlayStation 5 için geliştirilen GTA V Enhanced Edition sürümünü yayınladı.

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), en çok indirilen PlayStation 4 oyunlarında her ay zirveye oynuyor.

Rockstar Games, daha önce birkaç kez ertelenen GTA 5 yeni nesil konsol sürümünün mart ayında yayınlanacağını açıklamıştı.

YENİ NESİL GTA 5 YAYINLANDI

Beklenen oldu ve GTA 5'in PlayStation ve Xbox Series X/S gibi yeni nesil konsollar için geliştirilen sürümü yayınlandı.

GTA 5 yeni nesil konsol fragmanı - VİDEO

YENİ NESİL GTA 5 NELER SUNUYOR

Yeni sürüm, oyunun performansına ve grafik özelliklerine kapsamlı yenilikler getirdi. Örneğin oyunun yükleme sürüleri, yeni nesil konsolların da gücüyle iki kat azaldı.

Ayrıca yüksek kaliteli dokularla birlikte ışın izleme ve 4K 60 FPS desteği oyunseverlerle buluştu.

PlayStation 5’in DualSense kontrolcüsü için dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik desteği oyuna eklenirken, sesler daha gerçekçi hale getirildi.

Öte yandan, artık GTA Online GTA 5'ten ayrı olarak satın alınabilecek. Böylece sadece online mod isteyen oyunculara daha düşük fiyatlı bir alternatif sunulmuş olacak.





YENİ NESİL GTA 5 TÜRKİYE FİYATI

PlayStation 5 için yeni GTA 5'in fiyatı henüz belli değil. Ancak GTA Online'a sahip olmak isteyen PS5 kullanıcıları 14 Haziran'a kadar oyuna ücretsiz bir şekilde erişebilecek.

Xbox Series X ve S kullanan oyuncular ise 14 Haziran'a kadar 219 TL ödeyip GTA 5'e sahip olabilecek. Bu tarihten sonra oyunun fiyatı 439TL olacak. GTA Online'ın Xbox Series X ve S fiyatı ise 109 TL olarak açıklandı