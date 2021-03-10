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- GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümü yılın ikinci yarısında geliyor
GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümü yılın ikinci yarısında geliyor
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 12:53
- Güncelleme : 10.03.2021 - 13:02
2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), en çok indirilen PlayStation 4 oyunlarında her ay zirveye oynuyor.
PlayStation 5 sahipleri ise oyunun yenilenen sürümüne .çok yakında sahip olacak. GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümüyle ilgili bilgiler, Rockstar Games'in gönderdiği bir e-posta aracılığıyla ortaya çıktı.
YILIN İKİNCİ YARISINDA GELİYOR
Rockstar Games'in gönderdiği e-postada yer alan bilgilere göre GTA 5, 2021'in ikinci yarısında PlayStation 5'e gelecek.
Ayrıca düzenlenecek kampanyayla PlayStation Plus aboneleri, aylık 1 milyon dolar oyun parası kazanacak ve çeşitli eşyalara sahip olacak. Üstelik bu kampanya, GTA 5'in PS5 özel sürümü yayınlana kadar devam edecek.
GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümünün yayınlanma tarihi yaklaşırken, bir yandan da GTA 6 üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ancak yeni GTA oyununun çıkış tarihiyle ilgili hala net bir bilgi yok.