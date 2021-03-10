GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümü yılın ikinci yarısında geliyor

Rockstar Games, 2013 yılında piyasaya sürülen popüler oyun GTA 5'in, yenilenen grafikleriyle yılın ikinci yarısında PlayStation 5'e geleceğini açıkladı.

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), en çok indirilen PlayStation 4 oyunlarında her ay zirveye oynuyor.

PlayStation 5 sahipleri ise oyunun yenilenen sürümüne .çok yakında sahip olacak. GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümüyle ilgili bilgiler, Rockstar Games'in gönderdiği bir e-posta aracılığıyla ortaya çıktı.

YILIN İKİNCİ YARISINDA GELİYOR

Rockstar Games'in gönderdiği e-postada yer alan bilgilere göre GTA 5, 2021'in ikinci yarısında PlayStation 5'e gelecek.

Ayrıca düzenlenecek kampanyayla PlayStation Plus aboneleri, aylık 1 milyon dolar oyun parası kazanacak ve çeşitli eşyalara sahip olacak. Üstelik bu kampanya, GTA 5'in PS5 özel sürümü yayınlana kadar devam edecek.

GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümünün yayınlanma tarihi yaklaşırken, bir yandan da GTA 6 üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ancak yeni GTA oyununun çıkış tarihiyle ilgili hala net bir bilgi yok.