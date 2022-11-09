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    GTA 5'in toplam satış adedi 170 milyonu aştı

    Yıllar geçmesine rağmen hala en çok satan oyunların başında gelen GTA 5, şimdiye kadar toplamda 171 milyon satış rakamını geçti.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 11:55
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    GTA 5'in toplam satış adedi 170 milyonu aştı

    2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), özellikle online modun yıllardır geliştirilmesiyle oyuncu sayısını sürekli olarak artırıyor.

    Take-Two Interactive, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin satış verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre GTA 5, son üç aylık periyotta 5 milyon adet satış yaptı.

    Açıklanan rakamlara göre oyun, her üç ayda 5 milyon satış yapıyor. Oyunun toplam satış adedi ise 170 milyonu geride bıraktı.

    GTA serisi 385 milyondan fazla sattı

    GTA serisi ise şimdiye kadar 385 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. Bununla birlikte GTA 5, tüm GTA oyunlarının neredeyse yarısı kadar sattı.

    gta 5

    Yayınlanmasının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen GTA 5, hala geliştirici şirkete milyon dolarlar kazandırıyor. Bu nedenle şirket, GTA 6'yı piyasaya sürmek için pek de acele etmiyor.


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