GTA 6 duyurusu sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı Rockstar Games, dün X yani eski adıyla Twitter'da yaptığı açıklamada, aralık ayının başlarında GTA 6'nın resmi fragmanını yayınlayacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından 147,5 milyon görüntülenme ve 1 milyonun üzerinde beğeni alan gönderi tüm zamanların en çok beğenilen ve etkileşim alan oyun gönderisi olarak kayıtlara geçti.

ensonhaber.com

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyunla ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

GTA 6 fragman tarihi belli oldu

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın resmi fragmanını aralık ayının başlarında yayınlayacaklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Aralık ayı başlarında yeni Grand Theft Auto'nun (GTA 6) ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Etkileşim rekoru kırdı

Rockstar Games'in duyurusu şu anda 1,4 milyondan fazla beğeni ile tüm zamanların en çok beğenilen oyun gönderisi oldu.

Ayrıca sadece 1 gün içerisine 147,5 milyon görüntülenme ile tarihin en çok etkileşim alan oyun içeriği oldu.

GTA 6, tarihin en pahalı eğlence ürünü olabilir

İddiaya göre Rockstar, GTA 6'ya toplamda 2 milyar dolar harcama yaptı. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa oyun, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olarak tarihe geçecek.