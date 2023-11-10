GTA 6 duyurusu sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.
Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.
Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyunla ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.
GTA 6 fragman tarihi belli oldu
Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın resmi fragmanını aralık ayının başlarında yayınlayacaklarını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Aralık ayı başlarında yeni Grand Theft Auto'nun (GTA 6) ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz.
Etkileşim rekoru kırdı
Rockstar Games'in duyurusu şu anda 1,4 milyondan fazla beğeni ile tüm zamanların en çok beğenilen oyun gönderisi oldu.
Ayrıca sadece 1 gün içerisine 147,5 milyon görüntülenme ile tarihin en çok etkileşim alan oyun içeriği oldu.
GTA 6, tarihin en pahalı eğlence ürünü olabilir
İddiaya göre Rockstar, GTA 6'ya toplamda 2 milyar dolar harcama yaptı. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa oyun, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olarak tarihe geçecek.
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