GTA 6 görüntülerini sızdıran 17 yaşındaki hacker yakalandı

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini internete sızdırmıştı. Saldırının arkasındaki 17 yaşındaki hacker, yakayı ele verdi.

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini birkaç gün önce internete sızdırmıştı.

GTAForums'da teapotuberhacker ismiyle yer alan hacker, ayrıca projenin kaynak kodunun 10 bin satırını da yayınladı.

YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler; yeni karakter animasyonlarını, oyuncu olmayan karakterin etkileşimlerini, bir restoran soygununu ve polisle çatışma sahnelerini gösteriyor.

GTA 6 oynanış görüntüleri sızdırıldı ViDEO

FBI, sızıntıların peşine düştü

Uber, GTA 6 sızıntısından kendilerini hackleyen meşhur ‘Lapsus$’ hacker grubunun sorumlu olabileceğini söylemiş ve daha sonra FBI, grubun 17 yaşındaki liderinin peşine düşmüştü.

Grup lideri yakalandı

17 yaşındaki genç, Oxfordshire'da İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Genç adamın, Grand Theft Auto 6'nın geliştirilmesinden sorumlu şirket olan Rockstar Games'i ve Uber'i hacklediğinden şüpheleniliyor.

Şahsın halen gözaltında olduğu ve davanın siber suçlarda uzmanlaşmış Büyük Britanya Ulusal Suç Dairesi tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Lapsus$ hacker grubu son zamanlarda oldukça aktif

Daha önce Microsoft’un 37 GB boyutunda kaynak kodlarını sızdıran Lapsus$ grubu, Samsung ve Ubisoft gibi dev şirketlerin de verilerini ele geçirmişti.