GTA 6 görüntülerinin nasıl sızdırıldığı belli oldu

GTA 6 görüntülerinin nasıl sızdırıldığı belli oldu

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini internete sızdırmıştı. Rockstar'dan ilk açıklama geldi.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran GTA serisi, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

GTA 6 oynanış görüntüleri sızdırıldı

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini birkaç gün önce internete sızdırmıştı.

GTAForums'da teapotuberhacker ismiyle yer alan hacker, ayrıca projenin kaynak kodunun 10 bin satırını da yayınladı.

YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler; yeni karakter animasyonlarını, oyuncu olmayan karakterin etkileşimlerini, bir restoran soygununu ve polisle çatışma sahnelerini gösteriyor.

GTA 6 oynanış görüntüleri sızdırıldı ViDEO

GTA geliştiricisi Rockstar Games ve yayıncı Take-Two Interactive, sızıntının kaynağını doğruladı. Öte yandan söz konusu görüntüler, oyunun erken erişim aşamasına ait olduğu için pek de kaliteli görünmüyor.

Rockstar'dan açıklama geldi

Rockstar Games, oyun dünyasını sarsan Grand Theft Auto 6 sızıntılarının gerçek olduğunu doğruladı. Şirket, GTA 6 sızıntısına ilişkin, yetkisiz birinin yeni GTA oyununun erken geliştirme görüntüleri dahil, gizli bilgilere yasa dışı bir şekilde eriştiği bir ağ saldırısına maruz kaldıklarını duyurdu.

Rocktar Games, "Grand Theft Auto oyunu üzerindeki çalışmalarımız planlandığı gibi devam edecek ve siz oyuncularımıza beklentilerinizi gerçekten aşan bir deneyim sunmaya her zamanki gibi kararlıyız.” açıklamasında bulundu.