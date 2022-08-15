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    GTA 6 hakkında yeni bilgiler geldi

    Efsane GTA serisinin yeni oyunu GTA 6'dan yeni detaylar sızdırıldı. Oyunun içeriği yavaş yavaş netleşiyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 09:50
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    GTA 6 hakkında yeni bilgiler geldi

    Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

    Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

    GTA 6 çalışmaları sürüyor

    GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

    Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyuncular daha da heyecanlanmış durumda.

    gta 6

    GTA 6 hakkında yeni bilgiler

    Gelen bilgilere göre Rockstar, GTA 6 için oldukça kapsamlı bir içerik yol haritası hazırlıyor. İddiaya göre firma, oyunun çıkışında en az bir adet tek kişilik DLC hazırlamış olacak. Oyuna gelecek DLC’ler ile yeni haritalar da oyuncularla buluşacak.

    GTA topluluğundan gelen bilgilere göre, oyunda iki karakter olacağı doğrulandı. Ebeveynleri kartel üyeleri tarafından öldürülen ve ardından birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan erkek ve kız kardeş, ana hikayeyi oluşturacak.

    GTA 6'daki olayların en az dört yerde geçeceği söyleniyor: Vice City, Carcer City, Kolombiya ve Küba.

    Yıkılabilir ve tahrip edilebilir binalar da oyunun temel özelliklerinden biri olacak. Grand Theft Auto 6'nın, 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    gta 6


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