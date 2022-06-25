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    GTA 6 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

    GTA 6 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

    Efsane GTA serisinin yeni oyunu GTA 6'dan yeni detaylar sızdırıldı. Oyunun piyasaya sürüleceği tarih netleşiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 16:48
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    Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

    Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

    GTA 6 çalışmaları sürüyor

    GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

    Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

    gta 6

    GTA topluluğundan gelen bilgilere göre, oyunda iki karakter olacağı doğrulandı. Ebeveynleri kartel üyeleri tarafından öldürülen ve ardından birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan erkek ve kız kardeş, ana hikayeyi oluşturacak.

    GTA 6'daki olayların en az dört yerde geçeceği söyleniyor: Vice City, Carcer City, Kolombiya ve Küba.

    Yıkılabilir ve tahrip edilebilir binalar da oyunun temel özelliklerinden biri olacak. Grand Theft Auto 6'nın, 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    gta 6


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