GTA 6 haritası sızdırıldı! İki kat daha büyük Rockstar Games'in geliştirmeye devam ettiği GTA 6;'nın haritası ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 6 çalışmaları devam ediyor

GTA 5'in üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyunla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

GTA 6 haritası sızdırıldı

GTAVI_Trailer Countdown adlı popüler bir sızıntı kaynağına göre GTA 6 haritası, GTA 5’e göre neredeyse iki kat daha büyük olacak.

Vice City’yi de içinde barındıran bu dev haritada şehir merkezinin çok daha büyük olduğu görülüyor.

Sahil şeridinin boyutu da dikkat çekerken ana şehir merkezinin dışında üç tane daha yerleşim alanı olduğu görülüyor.

Öte yandan söz konusu harita, henüz Rockstar Games tarafından doğrulanmadı.

GTA 6 ne zaman çıkacak

Oyun endüstrisinden kaynakların verdiği bilgiye göre, Grand Theft Auto serisinin en yeni oyunu yakında karşımıza çıkacak.

Geliştirme çalışmaları bir süredir devam eden GTA 6’nın, yapımcı Rockstar Games’in çatı şirketi Take Two tarafından 17 Mayıs’ta duyurulacağı söyleniyor. Bu duyurunun şirketin yatırımcı toplantısı sırasında yapılacağı belirtiliyor.