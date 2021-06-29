GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı: Oyun Vice City'de geçebilir

GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı: Oyun Vice City'de geçebilir

Oyunseverler tarafından heyecan ve merakla beklenen GTA 6 ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkı. İşte GTA 6 ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan her şey...

Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en iyi oyun serilerinden bir tanesi.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 8 yıl geçmesine rağmen hala oldukça popüler.

Günümüzde bile sürekli güncellenmeye devam eden GTA 5 Online ise şirkete en çok kazandıran yapımlar arasında yer alıyor.

GTA 6 GELİŞTİRİLME AŞAMASINDA

GTA 5'in üzerinden neredeyse 8 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Ancak, şimdiye kadar Rockstar Games'ten gelen açıklamalar ve şirketin attığı adımlar, oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu gösteriyor.

OYUN VICE CITY'DE GEÇEBİLİR

Daha önce Battlefield'ın gelecek bölümleri hakkında güvenilir bilgiler yayınlayan ve güvenilir sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson, GTA 6 hakkında açıklamalarda bulundu.

Henderson'a göre GTA 6, günümüz Vice City'sinde geçecek, harita o kadar büyük olmayacak ve daha sonra gelen güncellemelerle harita genişletilecek.

Daha önce de GTA 6'da Vice City'nin yer alacağı iddiaları ortaya çıkmış, ancak şirketten herhangi bir açıklama gelmemişti.

Henderson, GTA 6'nin çok erken geliştirilme aşamasında olduğunu ve en erken 2024 yılında piyasaya sürülkeceğini iddia ediyor.

GTA 6 projesini sorunsuz bir şekilde bitirmek isteyen Rockstar Games, bu nedenle oyunun çıkış tarihi yaklaşana kadar net bilgiler vermekten kaçınıyor.