Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini internete sızdırdı.

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyuncular daha da heyecanlanmış durumda.

GTA 6 oynanış görüntüleri sızdırıldı

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini internete sızdırdı.

GTAForums'da teapotuberhacker ismiyle yer alan hacker, ayrıca projenin kaynak kodunun 10 bin satırını da yayınladı.

YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler; yeni karakter animasyonlarını, oyuncu olmayan karakterin etkileşimlerini, bir restoran soygununu ve polisle çatışma sahnelerini gösteriyor.

GTA 6 oynanış görüntüleri sızdırıldı ViDEO

GTA geliştiricisi Rockstar Games ve yayıncı Take-Two Interactive, sızıntı hakkında henüz yorum yapmasa da sızıntının şimdiye kadarki en büyük GTA 6 sızıntısı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan söz konusu görüntüler, oyunun erken erişim aşamasına ait olduğu için pek de kaliteli görünmüyor.