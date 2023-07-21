GTA 6'nın maliyeti dudak uçuklattı! Tarihin en pahalı eğlence ürünü geliyor İddiaya göre Rockstar, GTA 6'ya toplamda 2 milyar dolar harcama yaptı. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa oyun, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olarak tarihe geçecek.

ensonhaber.com

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyunla ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

GTA 6, tarihin en pahalı eğlence ürünü olabilir

İddiaya göre Rockstar, GTA 6'ya toplamda 2 milyar dolar harcama yaptı. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa oyun, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olarak tarihe geçecek.

.Birkaç ay önce, oyunun 1 milyar dolardan fazla paraya mâl olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Ancak şimdi çıkan bilgiler, Rockstar’ın yapıma çok daha fazla para harcadığını gösteriyor.

Bu, oyunun tarihteki en pahalı eğlence ürünü olacağı anlamına geliyor. Çünkü Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yapım maliyeti 715 milyon dolar ve Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin yapım maliyeti 378 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

GTA 6 ne zaman çıkacak

Take-Two Interactive, yayınladığı yıllık kazanç raporunda merakla beklenen yeni GTA oyununun çıkış tarihine ilişkin ipucu verdi.

Take-Two, sektörde yeni standartlar belirleyecek birkaç çığır açan oyun piyasaya sürerek önümüzdeki mali yılda 8 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etmeyi umduğunu açıkladı. Bu da gelirlerde yaklaşık 2 kat artış demek.

Raporda açık bir şekilde GTA'dan bahsedilmese de şirkete bu kadar etkileyici sonuçlar sağlayabilecek tek bir oyun var: GTA 6.

Bu nedenle GTA 6'nın önümüzdeki yıl piyasaya çıkacağı belirtiliyor.