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    GTA 6'nın olası çıkış tarihi sızdırıldı

    Microsoft'un son raporunda ortaya çıkan bir detay, GTA 6'nın ne zaman piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 12:54
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    GTA 6'nın olası çıkış tarihi sızdırıldı

    Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

    Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

    GTA 6 çalışmaları sürüyor

    GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

    Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, çeşitli sızıntılar ortaya çıkıyor.

    gta 6

    GTA 6 2024'te çıkış yapabilir

    Microsoft'un Activision'ı satın alacak olması, Sony'yi rahatsız etmişti. Call of Duty serisinin PlayStation konsollarından çıkabileceği endişesi nedeniyle Sony ile Microsoft davalık olmuştu.

    Microsoft'un söz konusu dava için hazırladığı bir rapor, GTA 6'nın ne zaman piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

    Raporda bulunan "Merakla beklenen Grand Theft Auto 6’nın 2024 yılında çıkması bekleniyor" ibaresi, oyunseverleri heyecanlandırdı.

    gta 6

    Konsol üreticilerinin, çıkacak oyunların yaklaşık çıkış tarihlerinden haberdar oldukları ve buna göre reklam kampanyaları gibi girişimlerde bulundukları biliniyor.

    Bu nedenle Microsoft'un raporunda yer alan bu ifadenin doğru olma olasılığı oldukça yüksek.

    Şirketin artık tamamen GTA 6'ya yoğunlaşacağı ve oyunun resmi duyurusunun yakın bir zamanda yapılacağı söyleniyor.

    gta 6


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