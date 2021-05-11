GTA 6'nın Vice City haritası ortaya çıktı

İsimsiz bir kaynak, GTA 6 haritasının bir bölümünü paylaştı. Haritanın bir bölümünün Vice City haritasına benzemesi dikkat çekti.

Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en iyi oyun serilerinden bir tanesi.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala en çok oynanan oyunların başında geliyor.

Günümüzde bile sürekli güncellenmeye devam eden GTA 5 Online ise şirkete en çok kazandıran yapımlar arasında yer alıyor.

GTA 6 ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

GTA 5'in üzerinden neredeyse 8 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok. Ancak yeni paylaşılan bir görüntünün GTA 6 haritası olduğu iddia ediliyor.

VICE CITY DETAYI

Daha önce GTA 6'da Vice City'nin de yer alacağı iddiaları ortaya çıkmıştı. Yeni paylaşılan harita da bunu doğrular nitelikte.

Haritanın sağ üst köşesinde yer alan ve bir köprüyle birbirlerine bağlanmış bölgeler, GTA Vice City haritasına oldukça benziyor. Ancak ne yazık ki bu haritanın doğru olup olmadığını anlamanın herhangi bir yolu yok.

GTA VICE CITY HARİTASI