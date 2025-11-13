GTA Online, kısa süreliğine ücretsiz oldu: İşte son tarih

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

GTA Online, sınırlı bir süre için tamamen ücretsiz hale getirilerek oyunculara büyük bir fırsat sundu.

PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları, 17 Kasım’a kadar herhangi bir abonelik şartı olmadan oyunu deneyimleyebilecek.

Yeni nesil sürüm; 4K çözünürlük, 60 FPS, HDR ve ışın izleme gibi gelişmiş görsel iyileştirmelerle geliyor.

Ayrıca oyuna yeni başlayan kullanıcılara başlangıç desteği olarak 4.000.000 GTA doları veriliyor.

GTA ONLINE NASIL İNDİRİLİR

Oyuncular, konsol mağazaları üzerinden oyunu indirerek belirtilen tarihe kadar ücretsiz erişim sağlayabilirler.

12 yıldır aktif olarak geliştirilen yapımda, bu hafta sonuna özel Cayo Perico soygununda çift XP fırsatı da oyuncuları bekliyor.