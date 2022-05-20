GTA serisi, şimdiye kadar 375 milyon adet sattı

GTA serisi, şimdiye kadar 375 milyon adet sattı

Oyun dünyasının en önemli yapımları arasında gösterilen Grand Theft Auto serisi, satışları artırmaya devam ediyor.

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), özellikle online modun yıllardır geliştirilmesiyle oyuncu sayısını sürekli olarak artırıyor.

Take-Two'nun düzeneldiği finans toplantısında yapılan açıklamaya göre GTA 5'in toplam satışa dedi 165 milyona yükselti.

GTA serisi toplamda 375 milyon sattı

Take-Two tarafından yapılan açıklamaya göre GTA oyun serisi bugüne kadar 375 milyon adet sattı.

Tüm satışların neredeyse yüzde 44’ünü oluşturan olan GTA 5, toplamda 7.5 milyar dolar gelir elde etti.

Oyuncuların merakla beklediği GTA 6'nın şu anda geliştirilme aşamasında olduğu ve 2024 sonlarına doğru çıkış yapacağı söyleniyor. Bu nedenle, GTA 5'in piyasadaki hakimiyeti uzun bir süre boyunca devam edecek.