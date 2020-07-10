Çin'de günde 22 saat oyun oynayan çocuğun kolu felç oldu

Çin'de günde 22 saat bilgisayar oyunu oynayan 15 yaşındaki çocuğun kolunun felç olduğu açıklandı.

Günümüzde oldukça gelişen oyun sektörü nedeniyle oyun bağımlılarının sayısı da bir hayli arttı. 2018 yılında bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, oyun bağlımlılığını resmen zihinsel bir hastalık olarak kabul ettiğini açıklamıştı.

Hatta bazı ülkelerde, oyun bağımlısı olan gençleri tedavi edebilmek için çeşitli sağlık klinikleri bile hizmete açıldı.

ÇİNLİ OYUN BAĞIMLISI FELÇ OLDU

Oyun bağımlılarının karşı karşıya kaldığı sağlık problemleri haberlerine bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs nedeniyle okula gitmeyen ve vaktini evde geçiren Çinli bir çocuğun, günde 22 saat bilgisayar oyunu oynadığı için kolu felç oldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bir ayın ardından evde baygınlık geçirmesi sonrası hastaneye kaldırılan ismi açıklanmayan çocuk, Guangxi'de bulunan sağlık merkezinde tedavi altına alındı.

Çin medyasına konuşan anne baba ise çocuklarının ders çalıştığını düşündüklerini ve saatlerce oyun oynadığından haberdar olmadıklarını iddia etti.