Günde 6 kareden fazla çekiyorsanız 'Selfitis' olabilirsiniz

Gün içinde her anınızı "Selfie" çekenlerden misiniz? Yoksa ben anı yaşarım diyenlerden mi? İşte galerinizde günlük 6 taneden fazla selfieniz varsa, Selfitis hastalığı sizi de yakalamış demektir.

Sosyal medya platformlarının hayatımıza girmesiyle çığ gibi büyüyen "Selfie" Türkçesiyle "Özçekim", adeta uğruna yarışılan bir akım olarak karşımıza çıkıyor.

En güzel anınızı yakalayıp ölümsüzleştirmek çok keyifli gibi dursa da, selfie çekerken yaralananlar hatta hayatını kaybedenlerin haberleri oldukça can sıkıcı.

Öte yandan, aşırı dijitalleşmenin bazı hastalıklara davetiye çıkarttığı da bir gerçek.

Teknoloji bağımlılığının artmasıyla birlikte beraberinde gelen endişe, kaygı ve bozukluklara toplumun her kesiminde rastlanabiliyor.

Hatta bazen "Sürekli selfie çekmek bi hastalık mıdır?" sorusu kişilerin kendi düşüncelerinde de yer bulabiliyor.

Psikologlar son yıllarda "Selfitis" adı verdikleri teşhis ile sıklıkla karşılaştıklarını söylüyor. 3 derecede değerlendirilen selfitis hastalığı, günlük selfie çekme sayısına göre belirleniyor.

Peki selfie hastalığına yakalanıp yakalanmadığınızı nasıl anlayabilirsiniz? İşte selfie bağımlılığı Selfitis hakkında merak edilenler...

SELFİE BAĞIMLILIĞI: SELFİTİS NEDİR

Selfitis terimi, takıntılı bir şekilde selfie çekenler için ilk de 2014'te kullanıldı. Amerikan Psikiyatri Derneği, bu takıntıyı bir hastalık olarak değerlendirmeyi öne sürdü.

Nottingham Trent Üniversitesi ile Hindistan'daki Thiagarajar Enstitüsü de bu alışkanlığın hastalığa dönüşüp dönüşmediğinin araştırılması kararı aldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Selfitis'in bir ruhsal bozukluk olduğu sonucuna varıldı ve rahatsızlığın ciddiyetinin değerlendirilmesi için 'Selfitis Davranış Skalası' geliştirdi.

SELFİE BAĞIMLISI MIYIM?

Selfitis'in üç seviyesi olduğu belirlendi.

Sınırda olanlar: Günde en az üç defa selfie çekenler ama hepsini sosyal medyaya koymayanlar.

Akut: Günde en az üç selfie çekip her birini sosyal medyaya koyanlar.

Kronik: Selfie çekmek için kontrol edilemeyen bir istek duyan, zaman aşırı selfie çeken ve günde en az altı defa sosyal medyada paylaşanlar.