Güneş enerjisinde verimlilik rekoru kırıldı

Bilim insanları, güneş pili verimliliğinde yeni bir dünya rekoruna imza atarak, güneş enerjisinden daha fazla güç elde edilmesinin önünü açtı.

Güneş ışınlarından aldığı enerjiyi, iç fotoelektrik reaksiyondan faydalanarak doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren güneş pilleri, son zamanlarda oldukça sık karşımıza çıkıyor.

Ancak bu piller, yıllardır yapılan araştırmalara rağmen yeterince verimli çalışmıyordu.

Bilim insanları güneş pili verimliliğinde yeni bir dünya rekoruna imza atarak güneş enerjisinden daha fazla güç elde edilmesinin önünü açtı.

PEROVSKIT KULLANILDI

Söz konusu başarı, geniş çevrelerce beğenilen perovskit adlı malzeme kullanılarak elde edildi. Berlin Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, malzemeyi geleneksel silikon hücrelerle birleştirerek yüzde 29,15 verim elde etti. Önceki güneş pili verimliliği rekoru yüzde 28 olarak kayıtlara geçmişti.

Perovskit malzemesinin güneş enerjisi teknolojisindeki potansiyeli henüz daha yeni fark ediliyor, fakat bazı uzmanlar malzemenin güneş enerjisi sektörünü kökten değiştirebileceğini düşünüyor.

Sadece birkaç yıllık bir süre içinde araştırmacılar perovskitin güneş ışığını enerjiye dönüştürme verimliliğini yaklaşık yüzde 3 oranında artırmayı başardı.

HEDEF YÜZDE 30 VERİMLİLİK

Bilim insanları, perovskit ve silikonun birleşimiyle yüzde 30'un üzerinde verimlik oranlarına ulaşılabileceğini düşünüyor.