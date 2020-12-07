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    Güneş enerjisini yıllar boyunca depolayabilen malzeme üretildi

    Bilim insanları, elektronik aksama gerek kalmadan güneş enerjisini birkaç yıl depolayabilmeyi sağlayan bir yöntem keşfetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 10:49
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 11:03
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    Güneş enerjisini yıllar boyunca depolayabilen malzeme üretildi

    Tuzdan arındırmada kullanılan bir tür kristalli malzeme üzerinde çalışan Lancester Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, bu malzemenin güneş enerjisini depolamak için oldukça etkili bir yöntem olduğunu keşfetti.

    Yeni yöntem, pillerin veya mevcut diğer teknolojilerin elverişsiz ya da maliyetli olduğu durumlarda kullanılabilecek yepyeni bir dizi uygulamanın da önünü açtı.

    Örneğin, malzeme yazın enerjiyi depolayıp kışın ısınma için kullanılması amacıyla binalara kaplama olarak yerleştirilebilir.

    Ayrıca malzeme, soğuk sabahlarda arabanın cam ve aynalarındaki buzların hızlıca erimesini sağlayacak saydam ve ince filmler şeklinde de kullanılabilir.

    malzeme

    Çalışmayı yürüten Lancaster Üniversitesi'nde görevli Dr. John Griffin, "Malzeme, el ısıtıcılarında ısınmayı sağlamak için kullanılan faz değişimi malzemelerine biraz benzer şekilde çalışıyor.

    Ne var ki, el ısıtıcılarının şarj edilmesi için ısıtılması gerekirken, bu malzemenin iyi tarafı da 'serbest' enerjiyi doğrudan güneşten alabilmesi.

    "ELEKTRONİK AKSAM YOK"

    Malzemenin hareketli veya elektronik aksamı yok, dolayısıyla güneş enerjisinin depolanması ve kullanımında herhangi bir kayıp yaşanmıyor." ifadelerini kullandı.

    Enerjinin salımında "tetikleyici" görevi görmesi için, malzemeye az miktarda ısı uygulanması yeterli.

    4 AY BOYUNCA DEPOLANDI

    Araştırma ekibi, malzemede depoladığı güneş enerjisini oda sıcaklığında 4 ay boyunca muhafaza etmeyi başardı. Diğer yandan ekip, malzemenin 4 buçuk yıla kadar enerji yüklü kalabileceğini tahmin ediyor.

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