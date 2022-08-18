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    Güneş fırtınaları bugün veya yarın Dünya'ya ulaşacak

    Dünya'yı vurması beklenen jeomanyetik Güneş fırtınalarının iletişim sistemlerini, radyo ve uydu operasyonlarını etkileme ihtimali var.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 16:41
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    Güneş fırtınaları bugün veya yarın Dünya'ya ulaşacak

    Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

    Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

    Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

    Her an Dünya'ya ulaşabilir

    Hava tahmini ve doğa olayları tahminleri sunan ABD kurumu National Oceanic and Atmospheric Administration'ın (NOAA) yayınladığı rapora göre, Güneş'te yaşanan patlamalar sonucu oluşan fırtınaların bugün veya yarın dünyaya ulaşması bekleniyor.

    Güneş fırtınaları bugün veya yarın Dünya ya ulaşacak #1

    AA'da yer alan habere göre, söz konusu fırtınaların dünyaya ulaşması sonucu, Dünya'nın manyetik alanında bazı değişimler yaşanabilir.

    Jeomanyetik fırtınaların, dünyaya yakın yörüngedeki ve yüzeydeki altyapıyı etkileyerek iletişim, elektrik şebekesi, navigasyon, radyo ve uydu operasyonlarını olumsuz anlamda etkileme potansiyeli bulunuyor.

    Jeomanyetik fırtınalar, G5 seviyesi en şiddetli olmak üzere, G1'den G5'e kadar bir aralıkta ölçekleniyor. NOAA'ya göre en şiddetli fırtınanın olması durumunda küresel ölçekte elektrik şebekelerinde büyük sorunlar yaşanabilir.

    Tahminlere göre, Dünya'ya vurması beklenen fırtınaların en fazla G3 seviyesine çıkması muhtemel görünürken, bu seviyedeki fırtınanın da uydu sistemlerinde sorunlara neden olması ve enerji şebekelerinde bazı kesintilerine sebep olması bekleniyor.

    Güneş fırtınaları bugün veya yarın Dünya ya ulaşacak #2

    Güneş fırtınaları bugün veya yarın Dünya ya ulaşacak #3


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