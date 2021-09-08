Güneş fırtınaları, internetin çökmesine neden olabilir

Bilim insanları, Güneş'te meydana gelecek şiddetli bir fırtınanın tüm internet altyapısını bozacağını söylüyor.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle, Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

Gezegenin manyetik kalkanı, bu parçacıkların yeryüzüne zarar vermesini çoğu zaman engelliyor.

Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

TÜM İNTERNET ALTYAPISI ÇÖKEBİLİR

Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilgisayar bilimleri uzmanı Abdu Jyothi, şiddetli bir Güneş fırtınası nedeniyle gezegenin büyük bir bölümünde haftalarca veya aylarca sürecek internet kesintileri yaşanacağını ileri sürdü.

Jyothi, "Beni bu konuda cidden düşündüren şey, pandemide dünyanın krizlere karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu görmemizdi. İnternet altyapımız da büyük ölçekli bir Güneş fırtınasına hazır değil." ifadelerini kullandı.

EN ŞİDDETLİSİ 1582 YILINDA YAŞANDI

1582 yılında, gökyüzünde 'büyük bir ateşe benzeyen' ve 'Büyük Yangın' olarak anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu. Tam 3 gün süren fırtına, tarih kitaplarında "gökyüzünün alevler içinde kaldığı" şeklinde yorumlandı.

O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı.

O tarihten beri, insan uygarlığının internete çok daha bağımlı hale geldiğini vurgulayan Abdu Jyothi, devasa bir jeomanyetik fırtınanın bu yeni altyapı üzerindeki potansiyel etkilerinin yeterince değerlendirilmediğini savunuyor.

"ABD'de bir günlük internet kesintisinin ekonomik etkisinin 7 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor." diyen Abdu Jyothi, "Ya ağ günlerce hatta aylarca işlevsiz kalırsa?" diye soruyor.





Örneğin 2015'in Aralık ayında gerçekleşen bir başka Güneş fırtınasında, dünyadaki tüm navigasyon sistemleri 10 dakika boyunca çökmüştü.

1859 yılında gerçekleşen başka bir fırtına ise Kanada'nın neredeyse tamamında 9 saatlik bir elektrik kesintisine sebep oldu ve 6 milyon kişi etkilendi. Ayrıca bu fırtına nedeniyle ABD'nin bazı bölgelerinde güç transformatörleri bile erimişti.